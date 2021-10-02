Президент Туркмении посетит Узбекистан 4-5 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Визит президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан запланирован на 4-5 октября. Об этом сообщило в ночь на субботу государственное агентство новостей Туркмении TDH по итогам заседания кабинета министров.

По информации агентства, в настоящее время внешнеполитические ведомства обеих стран работают над подготовкой официального визита Бердымухамедова, в рамках которого намечен ряд важных мероприятий, в том числе Туркмено-узбекский экономический форум.

Сообщается, что туркменский лидер высоко оценил уровень отношений Ашхабада и Ташкента, а также перспективы укрепления связей на уровне регионов обеих стран. По информации TDH, этому, в частности, должны способствовать состоявшиеся в сентябре рабочие визиты делегаций Дашогузского и Лебапского велаятов (административная единица Туркмении) соответственно в Хорезмскую и Бухарскую области.

Агентство сообщило, что Бердымухамедов подписал постановление, позволяющее министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды заключить контракт на закупку в 2022-2026 годах производимой в Узбекистане химической продукции - препаратов против сорных трав, болезней пшеницы и вредителей хлопчатника, а также на закупку сельскохозяйственного оборудования и тракторных прицепов в 2022-2023 годах.

Ранее сообщалось о подготовке визита Бердымухамедова, в ходе которого планируется подписание важных двусторонних документов.