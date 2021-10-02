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Лукашенко предложил журналисту CNN встретиться с Протасевичем

Белорусский лидер указал, что ему вопросы по делу оппозиционера задавать не стоит

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил журналисту CNN встретиться с Романом Протасевичем - одним из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta.

"Что касается задержанного Протасевича, оппозиционера. Мы можем вам предоставить возможность с ним встретиться, и вы с ним поговорите. Не надо мне задавать вопросы об этом. Он вам расскажет", - приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня", публикующее в ночь на субботу выдержки из его интервью CNN.

"Он уже много чего рассказал", - подчеркнул белорусский лидер, поинтересовавшись у журналиста, не слышал ли он об этом.

Протасевич был задержан белорусскими правоохранителями в мае этого года. 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Протасевич. Его задержали, вместе с ним была задержана гражданка РФ София Сапега.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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