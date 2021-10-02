Лукашенко заявил, что не собирается мстить Евросоюзу

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN заявил, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом Белоруссия вполне может долгое время без него обходиться и найти сбыт для своей продукции в России и Китае. Об этом сообщило в ночь на субботу издание " СБ. Беларусь сегодня ".

"Вы можете это чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня за безумца считаете? У меня центральноевропейская страна, небольшая по размеру. Всего 210 тыс. квадратных километров. Я что, десятью миллионами могу диктовать условия полумиллиарду человек? <...> Мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому союзу", - приводит издание выдержки из интервью белорусского лидера.

Он добавил, что Белоруссия "жила без Европейского союза и еще много лет проживет".

"То, что нам надо продать, - главный вопрос: продать то, что мы производим, все элементарно может потребить одна Россия. А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай - наши друзья, мы там продадим еще что-то. Мы продадим в Турции, Иране, Пакистане, Индии. У нас нормальные с ними отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем", - пояснил Лукашенко.

Он заметил, что, судя по всему, ЕС мстит не Минск, а Лондон, который вышел из этого содружества.

Санкции ЕС против Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты и покинувшая страну. После этого в республике на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты этих выборов и считают чрезмерно жесткими действия белорусских силовиков по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения в отношении Белоруссии. С конца июня вступили в силу экономические секторальные санкции Евросоюза против республики. Это первый случай в истории, когда против Минска введены экономические ограничительные меры. Также к настоящему моменту Евросоюз ввел несколько пакетов индивидуальных санкций, под действие которых подпали физические и юридические лица, включая заводы МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам санкционного списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам.

8 сентября Лукашенко внес в парламент законопроект о приостановке действия соглашения между республикой и Евросоюзом о реадмиссии лиц, нарушивших условия въезда в страну. В МИД Белоруссии заявляли, что в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений Минск не может выполнять свои обязательства в рамках этого документа. В конце мая Лукашенко предупреждал, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.