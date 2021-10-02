Лукашенко пожелал CNN быть честнее, и не верить, что Белоруссия хочет захватить США

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN пожелал ей быть объективнее и честнее, а также не верить, что Белоруссия хочет захватить Великобританию и США. Фрагмент интервью привело в ночь на субботу издание "СБ. Беларусь сегодня".

В беседе с корреспондентом Мэтью Чансом он отметил, что и сам периодически смотрит этот телеканал. "Мне, Мэтью, хотелось бы, чтобы вы - солидный канал, мы смотрим дома этот канал, у меня младший сын очень хорошо разговаривает на английском, он мне часто переводит - были объективнее и честнее. Мир такой тесный, очень тесный. Планета, казалось бы, большая, но она такая маленькая. И какие б мы ни были разные, нам жить с вами вместе на этой планете. Поэтому давайте жить дружно", - призвал президент.

Он пригласил корреспондента снова посетить Белоруссию. "Приезжайте. Вы рядом. Можете приехать без камеры. Нам удастся более откровенно поговорить. И, может, я смогу вас убедить в чем-то или разубедить на основании тех фактов, которые у меня сегодня есть. Не верьте, что мы агрессоры и что мы хотим захватить Великобританию, Соединенные Штаты Америки или отдельно Евросоюз. Нам это не нужно, и мы на это не способны", - добавил Лукашенко.