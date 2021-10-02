Япония выразила протест в связи с готовящимися учениями ВС РФ на Кунашире

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест властям России в связи с учениями российских вооруженных сил, которые якобы состоятся в октябре в акватории острова Кунашир. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщила газета Sankei.

Как утверждает издание, Москва уведомила Токио о готовящихся учениях в конце сентября.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.