Лукашенко предложил взять за "предельный ориентир" для президентов возраст Байдена

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN заявил, что человек может быть главой государства столько, сколько его будет избирать народ, и предложил взять за "предельный ориентир" возраст действующего президента США Джо Байдена.

"Слушайте, я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу, но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском обкоме. Там, по-моему, президент - сколько ему? <...> Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. А почему бы нет? Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста", - приводит в ночь на субботу фрагменты интервью издание "СБ. Беларусь сегодня".

Белорусский лидер добавил, что "президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и его изберет народ, но если он здоров и может управлять страной". По его словам, главой Белоруссии должен быть здоровый и энергичный человек.

Лукашенко пригрозил, что, если Запад не прекратит давление на Минск, он останется "вечным президентом", чтобы защитить республику. "Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом, даже ценой своей жизни", - сказал Лукашенко.