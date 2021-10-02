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СМИ: ВВС Китая направили к акватории Тайваня рекордное количество боевых самолетов

Военная авиация КНР совершила облет акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши, сообщила тайваньская газета "Цзыю шибао"

ПЕКИН, 2 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за минувшие сутки направили к берегам Тайваня 38 самолетов, что стало рекордным показателем. Об этом сообщила в субботу тайваньская газета "Цзыю шибао".

По данным издания, военная авиация КНР совершила облет акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши. Среди боевых машин, участвовавших в маневре, - многоцелевые истребители J-16 и Су-30, бомбардировщики H-6, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также разведчик Y-8.

Как уточнила газета, тайваньские ВВС задействовали авиацию и прочую технику, чтобы отслеживать перемещение самолетов НОАК.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

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