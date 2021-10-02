В Грузии началось голосование на выборах в местные органы власти

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Участки для голосования на муниципальных выборах открылись в Грузии в субботу в 08:00 (07:00 мск). Голосование продлится до 20 часов (19:00 мск).

Жителям республики предстоит выбрать глав городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе и Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе - пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии.

Одной из главных интриг этих выборов станет соперничество за пост мэра Тбилиси. На эту должность претендуют 16 кандидатов. Фаворитами гонки считаются действующий мэр грузинской столицы от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе, депутат, председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

В день голосования по всей стране будут работать более 3,7 тыс. избирательных участков. Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Первые предварительные результаты голосования станут известны через несколько минут после закрытия участков. Телеканал Imedi собирается опубликовать результаты экзитполов. ЦИК обнародует первые данные ближе к полуночи.

Эти выборы будут иметь особое значение для Грузии еще и потому, что их исход определит судьбу правящей партии и правительства. В соответствии с соглашением, которое при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля заключила весной "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" с оппозицией для выхода из кризиса, если она не сумеет набрать 43% голосов в общем по стране, она обязуется назначить внеочередные парламентские выборы весной 2022 года. Позже глава правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что выходит из этой договоренности, однако в оппозиции заявляют, что партии власти все равно придется проводить новые выборы в парламент, если она не наберет оговоренные 43% на муниципальных выборах в субботу.