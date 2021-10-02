Спикер парламента Грузии не ожидает обострения отношений с Украиной из-за Саакашвили

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Грузино-украинские отношения не будут обострены, несмотря на то, что экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями. Об этом в субботу заявил журналистам спикер парламента Грузии Кахабер Кучава.

"Никто и ничто не обострит наши братские отношения Украины и Грузии, тем более арест одного человека [Саакашвили]", - сказал Кучава.

Спикер украинского МИД Олег Николенко в пятницу сообщил, что посол Грузии на Украине приглашен в МИД страны в связи с задержанием Саакашвили. Позже МИД Грузии сообщил, что в украинское внешнеполитическое ведомство вызван не посол, а дипломат грузинского посольства.

В последнее время Саакашвили, имеющий украинское гражданство, проживал на Украине. В ходе подготовки к муниципальным выборам 2 октября он неоднократно заявлял о намерении приехать в Грузию, несмотря на грозящий ему там арест. 1 октября экс-президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми, однако в МВД Грузии тогда заявили ТАСС, что, по имеющейся в ведомстве информации, он не пересекал государственную границу.