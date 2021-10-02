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Спикер парламента Грузии первым из политиков проголосовал на муниципальных выборах

Кахабер Кучава заявил, что сделал выбор в пользу действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе и "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава в субботу проголосовал на выборах в местные органы власти. Он оказался первым грузинским политиком, принявшим участие в голосовании, сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Я всегда стараюсь проголосовать рано. Я и сегодня был первым. Конечно, я выбор сделал в пользу Кахи Каладзе [действующий мэр Тбилиси] и "Грузинской мечты" [правящая партия]. Это тот выборы, который, на мой взгляд, должны сделать все", - сказал Кучава журналистам после голосования.

В Грузии в субботу проходят муниципальные выборы. Жителям республики предстоит выбрать глав городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии. Явка может быть любой.

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