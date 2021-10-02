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Кризис в Белоруссии

Лукашенко заявил, что Тихановскую не вынуждали бежать из Белоруссии

Представитель оппозиции не признала результаты президентских выборов

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN поклялся, что представитель оппозиции Светлана Тихановская не была вынуждена бежать из страны. Соответствующее заявление белорусского лидера приводится в субботу на сайте телекомпании.

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CNN отмечает, что Лукашенко отверг утверждения о том, что Тихановская, не признавшая результаты президентских выборов и покинувшая страну, вынуждена была бежать из нее. "Я клянусь своими детьми, что Тихановская никуда не бежала", - приводит CNN высказывание Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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