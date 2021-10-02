Лукашенко заявил, что в случае агрессии Белоруссия превратится в единую военную базу с РФ

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости республика превратится в единую военную базу с РФ, чтобы противостоять агрессии Запада. Такое мнение он высказал в интервью CNN, опубликованном в субботу агентством БелТА .

"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - сказал президент. Отвечая на вопрос, есть ли в настоящее время военные объекты на белорусской территории, Лукашенко сказал, что нет "ни одной базы никакого государства, в том числе России, кроме двух, можно сказать, гражданского назначения". "Это база с советских времен для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база - связи, посредством которой российские вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике, - сказал Лукашенко. - Вот и все базы. Там всего, наверное, 30-40 человек служат, наших людей. Там два-три офицера россиян, остальные - наши военнослужащие. Больше никаких баз здесь нет".

Строительство отдельного радиотехнического узла "Барановичи" (Ганцевичи, Брестская область) с радиолокационной станцией "Волга" началось в 1984 году, но затем было законсервировано. В 1997 году работы возобновились, в 2003 году РЛС была поставлена на боевое дежурство. В частности, с ее помощью осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль за районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

43-й узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция "Антей") действует в Минской области с января 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, которые несут боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Также станция ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.