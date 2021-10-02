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Задержание Саакашвили в Грузии
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Власти Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота

По словам главы правящей партии, все процедуры в отношении Саакашвили будут вестись в соответствии с правовыми нормами
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Архип Верещагин/ТАСС
Описание
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
© Архип Верещагин/ТАСС

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на родину, чтобы совершить госпереворот, а также устроить беспорядки. Такое мнение выразил в субботу в беседе с журналистами глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

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"Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление", - сказал политик.

Кобахидзе добавил, что процедуры, связанные с задержанием Саакашвили и его последующей отправкой в тюрьму, будут соответствовать существующим правовым нормам. "Что касается Михаила Саакашвили, то все процедуры в отношении него будут вестись в соответствии со всеми правовыми нормами", - сказал он.

Также Кобахидзе сообщил, что власти Грузии поделятся с украинской стороной всеми сведениями, связанными с задержанием Саакашвили. "Мы предоставим все детали задержания Саакашвили. Мы предоставим им всю информацию", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналистов.

Глава правящей партии указал, что Саакашвили 18 лет не оставляет Грузию в покое. "Сначала, первые девять лет, когда он был у власти, а вы помните совершенные им преступления, а потом другие девять лет - в оппозиции", - заключил глава "Грузинской мечты".

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили. Экс-президент доставлен в тюрьму города Рустави. До этого Саакашвили объявил, что вернулся на родину специально к выборам в местные органы власти, которые пройдут 2 октября.

Теги
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