Власти Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на родину, чтобы совершить госпереворот, а также устроить беспорядки. Такое мнение выразил в субботу в беседе с журналистами глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

"Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление", - сказал политик.

Кобахидзе добавил, что процедуры, связанные с задержанием Саакашвили и его последующей отправкой в тюрьму, будут соответствовать существующим правовым нормам. "Что касается Михаила Саакашвили, то все процедуры в отношении него будут вестись в соответствии со всеми правовыми нормами", - сказал он.

Также Кобахидзе сообщил, что власти Грузии поделятся с украинской стороной всеми сведениями, связанными с задержанием Саакашвили. "Мы предоставим все детали задержания Саакашвили. Мы предоставим им всю информацию", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналистов.

Глава правящей партии указал, что Саакашвили 18 лет не оставляет Грузию в покое. "Сначала, первые девять лет, когда он был у власти, а вы помните совершенные им преступления, а потом другие девять лет - в оппозиции", - заключил глава "Грузинской мечты".

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили. Экс-президент доставлен в тюрьму города Рустави. До этого Саакашвили объявил, что вернулся на родину специально к выборам в местные органы власти, которые пройдут 2 октября.