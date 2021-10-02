Лукашенко заявил, что готов уйти с поста, когда Запад прекратит давление на Минск

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Александр Лукашенко готов оставить должность президента Белоруссии, когда Запад прекратит оказывать давление на его страну, а ее суверенитет будет гарантирован. Таким образом глава государства ответил на вопрос, будет ли после него в республике второй президент, в интервью американской телекомпании CNN.

"Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси", - приводит в субботу агентство БелТА реакцию Лукашенко на слова американского журналиста.

"Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться, откуда угодно, в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете", - добавил он. "Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас", - заявил белорусский лидер.