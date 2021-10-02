Премьер Грузии поблагодарил украинскую сторону в связи с "делом Саакашвили"

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в субботу выразил благодарность украинской стороне за плодотворное сотрудничество, в том числе и по делу задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили.

"Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мэгиса Кардавы [экс-шеф Военной полиции Минобороны Грузии], а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество", - сказал Гарибашвили журналистам.