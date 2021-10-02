Новая программа правительства Украины содержит 12 приоритетов

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на выездном заседании партии "Слуга народа" в Трускавце представил депутатам Верховной рады обновленную программу работы правительства, в которой определены 12 национальных приоритетов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба украинского кабинета.

"Программа состоит из трех блоков национальных приоритетов: граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2 тыс. мероприятий", - цитирует пресс-служба главу правительства. Шмыгаль уточнил, что программа предусматривает повышение качества услуг для граждан, прогнозируемые источники финансирования, достижение ожидаемых результатов и контроль за ее исполнением.

Он добавил, что к выполнению намеченного привлекут аналитиков, представителей бизнеса и общественности, а также задействуют для этого цифровые инструменты. Ранее премьер указывал, что в основу плана заложена предвыборная программа президента Украины Владимира Зеленского. До настоящего времени кабинет министров страны работал без утвержденного Радой плана.

Парламент 4 июня прошлого года отправил программу правительства на доработку. Представленную тогда в Раде версию документа остро раскритиковали депутаты. Второй вариант рассмотрели 18 июня, но голосование вновь провалилось.

По словам Шмыгаля, он планирует представить на рассмотрение законодателей обновленную программу деятельности кабинета уже этой осенью.