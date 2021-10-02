{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Алиев заявил о готовности встретиться с Пашиняном, когда тот будет готов

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда тот будет готов к этому.

"Я готов [встретиться] и уже изложил свою позицию. Если армянская сторона готова, то готов и я. У нас состоялась одна встреча, которая была проведена в начале нынешнего года в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда будет готов он. Таким образом, я открыт к обсуждениям и считаю, что это может стать хорошим показателем того, что война окончена и данная страница перевернута", - сообщил Алиев испанскому информационному агентству EFE. Текст интервью опубликовало в субботу информагентство АзерТАдж.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол Воваевич
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
В Азербайджане заявили об аресте подозреваемого в шпионаже в пользу Армении
Служба государственной безопасности страны сообщила, что Айдын Заки оглу Закиев, в частности, передал информацию о комплектовании личного состава Вооруженных сил Азербайджана
Читать полностью