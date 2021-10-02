Алиев заявил о готовности встретиться с Пашиняном, когда тот будет готов

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда тот будет готов к этому.

"Я готов [встретиться] и уже изложил свою позицию. Если армянская сторона готова, то готов и я. У нас состоялась одна встреча, которая была проведена в начале нынешнего года в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда будет готов он. Таким образом, я открыт к обсуждениям и считаю, что это может стать хорошим показателем того, что война окончена и данная страница перевернута", - сообщил Алиев испанскому информационному агентству EFE. Текст интервью опубликовало в субботу информагентство АзерТАдж.