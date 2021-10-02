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Задержание Саакашвили в Грузии
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В Грузии заявили, что силовые структуры знали о приезде Саакашвили

Глава Службы государственной безопасности страны Григол Лилуашвили отметил, что сотрудники спецслужбы приняли необходимые меры, чтобы избежать ажиотажа и жертв

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии знали о возвращении бывшего президента республики Михаила Саакашвили на родину и приняли необходимые меры, чтобы избежать ажиотажа и возможных жертв. Об этом сообщил в субботу грузинскому телеканалу TV Pirveli глава спецслужбы Григол Лилуашвили.

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"Мы владели информацией о его приезде с той минуты, когда он прибыл сюда. Именно поэтому было проведено такое мероприятие, которое помогло избежать жертв, неразберихи, ажиотажа. Так что все закончилось мирно", - сказал он.

Лилуашвили отказался раскрыть подробности задержания экс-главы государства, отметив, что скоро "все прояснится" и все заинтересованные стороны получат исчерпывающую информацию о произошедшем.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави. До этого он объявил, что приурочил возвращение на родину спустя восемь лет после отъезда именно к выборам в местные органы власти, которые проходят в субботу.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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