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Бердымухамедов заявил, что СНГ за 30 лет доказало свою состоятельность и жизнеспособность

По словам президента Туркмении, у Содружества есть четкие цели и перспективы, идущие в русле современных тенденций мирового развития

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Содружество независимых государств (СНГ) за 30 лет окрепло в политическом и экономическом плане и показало, что является жизнеспособным объединением. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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Бердымухамедов напомнил, что СНГ было учреждено как ответ на события конца 1991 года, когда перестал существовать Советский Союз, добавив, что это был сложный период, когда "многое в отношениях между бывшими республиками было неясно и не урегулировано". "В полный рост встали политико-правовые, финансовые, имущественные и многие другие вопросы. И СНГ взяло на себя, как тогда говорили, функции "цивилизованного развода". Думаю, что в создавшихся условиях эта задача, при известных издержках, была выполнена, - подчеркнул он. - Но после этого Содружество не перестало существовать. Напротив, я считаю, что за 30 лет оно окрепло политически и экономически, оказалось состоятельным и жизнеспособным объединением".

В ногу со временем

По словам президента, у СНГ есть четкие цели и перспективы, идущие в русле современных тенденций мирового развития. "Прежде всего, на наш взгляд, речь идет об эффективном использовании совместного экономического потенциала СНГ для ускоренного промышленного, инвестиционного, инновационного развития стран-участниц, создании на территории Содружества современной многовариантной транспортно-логистической системы, интегрировании СНГ в мирохозяйственные связи как связующего пространства между Азией и Европой, участии наших стран в строительстве объектов и инфраструктуры в сопредельных государствах. Принятая в прошлом году Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года фиксирует эти цели и пути их достижения", - пояснил он.

Бердымухамедов отметил, что все это полностью применимо к роли Содружества в региональных процессах, поддержании стабильности и развития в Центральной Азии. "Наш регион находится в стратегически важном месте евразийских транспортных маршрутов, обладает большими природно-сырьевыми ресурсами. Эти преимущества учитываются в долгосрочных экономических планах Содружества", - сказал президент.

Он также обратил внимание на текущее взаимодействие стран-участниц, которое проходит в рабочем ключе на различных уровнях и форматах. Бердымухамедов подчеркнул, что взаимодействие государств - участников Содружества в настоящее время осуществляется предельно конкретно, "нацелено на практическую отдачу, максимально приближено к реальным запросам и потребностям людей".

"В этом - сильная сторона СНГ, и Туркменистан твердо привержен партнерству в рамках этого объединения", - заключил президент Туркмении.

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ТуркменияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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