Бердымухамедов заявил, что СНГ за 30 лет доказало свою состоятельность и жизнеспособность

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Содружество независимых государств (СНГ) за 30 лет окрепло в политическом и экономическом плане и показало, что является жизнеспособным объединением. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Бердымухамедов напомнил, что СНГ было учреждено как ответ на события конца 1991 года, когда перестал существовать Советский Союз, добавив, что это был сложный период, когда "многое в отношениях между бывшими республиками было неясно и не урегулировано". "В полный рост встали политико-правовые, финансовые, имущественные и многие другие вопросы. И СНГ взяло на себя, как тогда говорили, функции "цивилизованного развода". Думаю, что в создавшихся условиях эта задача, при известных издержках, была выполнена, - подчеркнул он. - Но после этого Содружество не перестало существовать. Напротив, я считаю, что за 30 лет оно окрепло политически и экономически, оказалось состоятельным и жизнеспособным объединением".

В ногу со временем

По словам президента, у СНГ есть четкие цели и перспективы, идущие в русле современных тенденций мирового развития. "Прежде всего, на наш взгляд, речь идет об эффективном использовании совместного экономического потенциала СНГ для ускоренного промышленного, инвестиционного, инновационного развития стран-участниц, создании на территории Содружества современной многовариантной транспортно-логистической системы, интегрировании СНГ в мирохозяйственные связи как связующего пространства между Азией и Европой, участии наших стран в строительстве объектов и инфраструктуры в сопредельных государствах. Принятая в прошлом году Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года фиксирует эти цели и пути их достижения", - пояснил он.

Бердымухамедов отметил, что все это полностью применимо к роли Содружества в региональных процессах, поддержании стабильности и развития в Центральной Азии. "Наш регион находится в стратегически важном месте евразийских транспортных маршрутов, обладает большими природно-сырьевыми ресурсами. Эти преимущества учитываются в долгосрочных экономических планах Содружества", - сказал президент.

Он также обратил внимание на текущее взаимодействие стран-участниц, которое проходит в рабочем ключе на различных уровнях и форматах. Бердымухамедов подчеркнул, что взаимодействие государств - участников Содружества в настоящее время осуществляется предельно конкретно, "нацелено на практическую отдачу, максимально приближено к реальным запросам и потребностям людей".

"В этом - сильная сторона СНГ, и Туркменистан твердо привержен партнерству в рамках этого объединения", - заключил президент Туркмении.