Бердымухамедов: международные экономические проекты позволят стабилизировать Афганистан

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Участие Афганистана в крупных международных инфраструктурных проектах позволит стабилизировать ситуацию в стране и поддержать ее экономику. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Важнейшим условием стабильности, устойчивого экономического развития Афганистана, его успешной интеграции как в региональные, так и [в] мировые хозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, - сказал туркменский лидер. - Убежден, что успешное осуществление таких проектов придаст мощный импульс экономическому развитию братского Афганистана, станет стимулом для действенной активности со стороны внешних инвесторов".

По его словам, примером могут служить масштабные проекты в энергетической, транспортной и коммуникационной сферах, которые реализуются Ашхабадом. В частности, Бердымухамедов указал на строительство магистрального газопровода, по которому Туркмения будет осуществлять поставки газа в Южную Азию. Президент отметил, что экономика Афганистана может получить более миллиарда долларов США за транзит туркменского газа.

"Большое значение в этом контексте приобретает строительство газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ). По предварительным подсчетам, этот проект, помимо прямых поставок газа в Афганистан, позволит обеспечить поступление в бюджет этой страны более миллиарда долларов США только за транзит газа. Помимо этого, будут созданы несколько тысяч новых рабочих мест в тех афганских провинциях, по которым и пройдет трубопровод", - пояснил Бердымухамедов.

Он добавил, что в настоящее время ведется строительство линий электропередачи и оптоволоконной связи по маршруту Туркменистан - Афганистан - Пакистан, а также идет формирование транспортного "Лазуритового коридора", который позволит перевозить грузы из Афганистана в Европу.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.