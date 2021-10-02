Президент Туркмении заявил, что гордится своим народом и развивающейся экономикой страны

"Больше всего я горжусь народом Туркменистана, который понял, принял и поддержал эти инициативы, планы и замыслы и сегодня успешно их претворяет в жизнь. Страна действительно за последние годы развивается очень динамично. Темпы роста экономики стабильны и держатся на хорошем уровне, несмотря на пандемию. Это говорит об устойчивости экономики и ее серьезном потенциале", - отметил лидер Туркмении.

Так, напомнил он, "с нуля" подняты целые отрасли национальной экономики, построены тысячи километров современных дорог, крупные объекты энергетической инфраструктуры, введены в эксплуатацию десятки новых заводов. "Посмотрите на Ашхабад, на его архитектуру, жилые дома, в которых живут наши люди. На Каспийском побережье, где раньше была пустыня, возведена Национальная туристическая зона "Аваза" с сетью комфортабельных отелей и коттеджных поселков, куда каждый год жители нашей страны ездят на отдых. Эти примеры - лишь небольшая доля из всего того, что сделано в стране", - указал президент.

На международной арене, отметил Бердымухамедов, руководство Туркмении высоко ценит и гордится поддержкой мирового сообщества инициатив страны в сфере энергобезопасности, транспортного сотрудничества, экологии, миротворчества и превентивной дипломатии. Он напомнил, что первый президент страны Сапармурат Ниязов заложил основы государства и сделал многое для закрепления статуса нейтралитета страны. "Я же горжусь тем, что по нашей инициативе в 2015 году Организация Объединенных Наций повторно подтвердила наш нейтральный статус, и впоследствии день 12 декабря был принят как Международный день нейтралитета", - отметил он.

"Единогласное голосование в ООН в пользу наших предложений, растущее понимание и поддержка нейтралитета Туркменистана и его миротворческого курса убеждают нас в правильности внешнеполитической стратегии по содействию всеобщему миру, безопасности, выполнению Целей устойчивого развития, укреплению центральной роли ООН в мировых делах, приверженности равноправию и уважению в межгосударственных отношениях", - добавил лидер Туркмении.

"Вот все это - предмет для гордости. Но, повторяю, эти заслуги по праву принадлежат туркменскому народу и нашему государству", - заключил он.