Алиев отметил важную роль России и Турции для стабильности и безопасности в Закавказье

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Россия и Турция играют важную роль в развитии и стабильности в регионе Южного Кавказа в послевоенный период.

"Думаю, что сегодня Турция и Россия, два соседа Азербайджана, кстати, один из них является соседом Армении, играют очень важную роль в области стабильности, безопасности и дальнейшего развития. Вам, наверное, известно, что недавно состоялась встреча президентов двух стран. Наряду с другими вопросами они обсудили ситуацию между Арменией и Азербайджаном. Мы оцениваем роль обеих стран как очень позитивную и стабилизирующую. Считаю, что это составляет основу формулы нового регионального сотрудничества", - сказал азербайджанский лидер в интервью испанскому информационному агентству EFE. Текст интервью опубликован в субботу на сайте информагентства АзерТАдж.

Алиев напомнил, что Россия и Турция создали в Агдамском районе в Карабахе совместный мониторинговый центр. В то же время, отметил он, российские миротворцы принимают меры по защите мира в местах проживания армянского населения. "Таким образом, уже возникли новые реалии. Каждая страна должна учитывать данные реалии", - сказал он.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.