Алиев пообещал "адекватный ответ", если Армения передаст точные карты минных полей

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если Армения передаст точные карты минных полей в Карабахе, то Баку ответит на это адекватно.

"Наше требование состоит в том, чтобы Армения передала нам точные карты [минных полей в Карабахе]. Карты, на которых отмечены не заминированные территории, они и так заминировали там абсолютно все, а места, где именно эти мины заложены. У них есть такие карты. Если они это сделают, если проявят добрую волю, мы адекватно на это ответим", - сообщил Алиев испанскому информационному агентству EFE. Текст интервью опубликовало в субботу информагентство АзерТАдж.

По его словам, речь идет о сотнях тысяч мин, заложенных на перешедших под контроль Баку территориях.

"Когда с нашей стороны были потребованы карты минных полей, правительство Армении на самом высоком уровне заявляло, что у них таких карт нет. Из-за того, что Армения не передала нам эти карты, за почти год, прошедший с завершения войны, погибли или получили тяжелые ранения 150 наших военных и гражданских лиц", - добавил Алиев.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов. Разминирование затронутых конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном. Армения в июне и июле передала Азербайджану карты минных полей в Агдамском, Физулинском и Зангиланском районах. В ответ Баку вернул Еревану 30 армянских пленных.