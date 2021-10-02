Служба нацбезопасности Армении задержала замглавы Генштаба ВС Степана Галстяна

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в рамках расследования уголовного дела о хищении в особо крупных размерах во время поставки вооружения задержала заместителя главы Генштаба ВС Степана Галстяна и обратилась в суд для избрания ареста в качестве меры пресечения. Об этом проинформировал в субботу ее пресс-центр.

"Следственный департамент СНБ задержал заместителя начальника Генштаба ВС Степана Галстяна в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении и хищении в особо крупных размерах во время процесса поставки боеприпасов для нужд ВС. Он был привлечен как обвиняемый в злоупотреблении служебным положением, повлекшем серьезные финансовые последствия, и в суд было подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения", - отмечается в сообщении.