Президент Филиппин объявил об уходе из политики

БАНГКОК, 2 октября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в субботу, что уходит из политики после того, как отказался баллотироваться на должность вице-президента республики на выборах в 2022 году.

"Подавляющее большинство филиппинцев [считает], что я неподходящий [кандидат], и было бы нарушением конституции обойти закон <...>, - отметил он. - Повинуясь воле людей, которые избрали меня на пост президента много лет назад, я говорю своим соотечественникам, что следую вашим пожеланиям". "Сегодня я объявляю о своем уходе из политики", - сказал Дутерте, выступая в отеле Sofitel в городе Пасай, куда он прибыл вместе с сенатором Кристофером Лоуренсом Го, который теперь вместо него будет претендовать на пост вице-президента.

В конце августа Дутерте заявлял, что будет баллотироваться на данный пост, за что подвергся критике. Ранее в субботу он сообщил о том, что принял решение не выдвигать свою кандидатуру. Отказ президента не был обнародован до тех пор, пока сенатор Го не представил свидетельство о своем выдвижении на пост вице-президента. Согласно конституции, переизбираться на должность главы государства Дутерте уже не может.

Филиппинцы изберут президента и вице-президента, а также более 300 законодателей и тысячи чиновников местного самоуправления на выборах 9 мая 2022 года. Свои кандидатуры на посты президента и вице-президента выдвинули, в частности, сенатор Панфило Лаксон и глава Сената Филиппин Висенте Кастело Сотто, бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо и сенатор Кристофер Лоуренс Го, а также мэр Манилы Франсиско Домагосо и доктор Уилли Онг. Предварительный перечень кандидатов будет опубликован к концу октября текущего года. Окончательный список претендентов должен быть составлен в январе 2022 года, когда начнется избирательный период.