Бабиш поддержал вызов в МИД Чехии посла Британии из-за футбольного скандала

ПРАГА, 2 октября /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал решение министра иностранных дел республики Якуба Кулганека вызвать в понедельник в МИД посла Великобритании из-за нападок в СМИ Шотландии и британском сегменте интернета на юных чешских болельщиков, присутствовавших в четверг в Праге на матче Лиги Европы по футболу между командами "Спарта" (Прага) и "Глазго рейнджерс".

"Читаю, какие [эмоции вокруг] матча "Спарта" - "Глазго рейнджерс" разожгли шотландцы [в интернете], в своих СМИ. Из-за всего этого мне становится грустно. Теперь каждый выкрик на футболе связан с цветом кожи [игроков]? Допустим ли мы в социальных сетях оскорбление детей? Поддерживаю [решение] Якуба Кулганека вызвать британского посла [для дачи объяснений]", - отметил Бабиш в субботу в Twitter.

На стадион "Спарты" не была допущена часть совершеннолетних болельщиков, которым ранее был запрещен вход из-за хулиганского поведения на предыдущих матчах. Организаторы в то же время допускали группы болельщиков-детей в возрасте от шести до 14 лет в сопровождении взрослых. Дети вели себя эмоционально, о чем весьма нелестно писали в британских СМИ и соцсетях, утверждая, что они оскорбляли расистскими выкриками темнокожего игрока "Глазго рейнджерс" Глена Камара.