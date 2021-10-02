Назначенный талибами глава МИД Афганистана встретился с послом Узбекистана в Кабуле

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Мавлави Амир Хан Моттаки, который был назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана, принял в субботу в Кабуле посла Узбекистана Ядгархожу Шадманова. Соответствующее сообщение разместил в Twitter назначенный талибами представитель афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.

"Стороны обсудили двусторонние отношения, в частности реконструкцию аэропорта в городе Мазари-Шариф [недалеко от афганско-узбекской границы] и возобновление авиасообщения", - отмечается в тексте.

В нем также указывается, что Моттаки поблагодарил главу дипмиссии Узбекистана в Афганистане и "призвал к дальнейшему укреплению двусторонних отношений" между Ташкентом и Кабулом.

21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время онлайн-выступления на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана, отметив, что Ташкент на регулярной основе поставляет в соседнюю страну продовольствие, нефтепродукты и электроэнергию.

Находясь у власти в Афганистане в 1996-2001 годах, талибы проводили политику дестабилизации в Центральной Азии, поддерживая, в частности, террористическую организацию "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в РФ), боевики которой в 2000 году проникли на узбекскую территорию, но в итоге были разгромлены армией центральноазиатской республики.

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах по завершению своей военной операции в исламской республике. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили о взятии под контроль всей афганской территории, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.