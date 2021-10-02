Елизавета II открыла новую сессию шотландского парламента

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Британская королева Елизавета II открыла в субботу новую, шестую по счету, сессию шотландского парламента, пожелав региональным депутатам плодотворной совместной работы, несмотря на существующие разногласия.

"Хотя у вас есть разные точки зрения, я верю, что вы продолжите работать вместе", - заявила монарх, которая в следующем году будет отмечать платиновый юбилей, 70 лет пребывания на троне.

В пятиминутной речи она упомянула пандемию коронавируса, из-за которой граждане всей Великобритании, включая Шотландию, долгие месяцы были на карантине. "Члены шотландского парламента, в тот момент, когда мы все выходим из сложных и неопределенных времен, события наподобие этого являются возможностью для надежды и оптимизма, а открытие новой сессии парламента, как эта, вызывает чувство обновления", - сказала глава государства. "Как я уже сказала, новая сессия - это время для обновления и нового мышления, возможность посмотреть в будущее", - добавила Ее Величество.

95-летняя королева подтвердила, что в следующем месяце она примет участие в открытии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго.

На открытии сессии парламента королеву сопровождали ее сын, наследник престола принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой.

Победителем прошедших в мае региональных выборов в четвертый раз подряд стала Шотландская национальная партия (ШНП), которая набрала 64 депутатских мандата в 129-местном законодательном органе (Холируде). Учитывая успех на выборах "зеленых", которые провели в парламент 7 своих представителей и также поддерживают отделение региона от Великобритании, сторонники сепаратизма будут обладать большинством мест в Холируде и смогут вместе продвигать идею повторного референдума о независимости. Предыдущий плебисцит состоялся в 2014 году, националисты потерпели тогда поражение. Лондон на этом основании отказывает Эдинбургу в праве на новый референдум.