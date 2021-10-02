Глава МИД Грузии заявил, что Саакашвили не может взять в заложники отношения с Украиной

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека. Об этом заявил в субботу журналистам вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани, комментируя арест бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

"Недопустимо, чтобы один человек [Саакашвили] взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой", - сказал он.

Залкалиани выразил уверенность, что после взятия под стражу Саакашвили отношения с Украиной не обострятся.

"Информация [о задержании Саакашвили], которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле", - сообщил он в субботу журналистам.