Евродепутат заявил, что выборы в Грузии проходят в нормальных условиях

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти Грузии проходят в спокойной обстановке и нормальных условиях. Об этом сообщил в субботу журналистам депутат Европарламента Майкл Галлер, который с шестью другими коллегами следит за голосованием в качестве наблюдателя.

"Мы утром наблюдали за процессом открытия участков. Он прошел в спокойной обстановке. Они открылись вовремя. Все материалы были доступны, персонал находился на месте. В настоящий момент мы можем сказать, что процесс проходит в обычном режиме", - отметил евродепутат.

Вместе с тем, по его словам, многие избирательные участки находятся на вторых этажах зданий, что создает проблемы для людей с ограниченными возможностями. В качестве технических проблем Галлер назвал выход из строя сканера для бюллетеней на одном из участков.

В Грузии в субботу проходят муниципальные выборы. Граждане избирают депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии.