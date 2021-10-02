Лавров: создаваемые США альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый альянс между США, Великобританией и Австралией - AUKUS, а также четырехсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (Quad) направлены на размывание многолетних универсальных форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, существующих под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Глава дипведомства указал, что "одна из самых модных сейчас тенденций - это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены Соединенными Штатами", в частности AUKUS и Quad.

"Все это идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН", - отметил Лавров.