{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: создаваемые США альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый альянс между США, Великобританией и Австралией - AUKUS, а также четырехсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (Quad) направлены на размывание многолетних универсальных форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, существующих под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Глава дипведомства указал, что "одна из самых модных сейчас тенденций - это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены Соединенными Штатами", в частности AUKUS и Quad.

"Все это идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН", - отметил Лавров.

Теги
АвстралияЛавров, Сергей ВикторовичЯпонияСШАИндияВеликобританияРоссия
СЖР призвал освободить задержанного в Минске журналиста "КП в Беларуси" Можейко
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир подчеркнул, что "сам факт работы журналиста не является преступлением и не может служить причиной для его задержания"
Читать полностью