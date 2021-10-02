Зеленский прибыл на съезд партии "Слуга народа"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Трускавец Львовской области, где в субботу проходит съезд членов парламентской фракции партии "Слуга народа". В качестве целей работы главы государства с депутатами обозначены обсуждение и корректировка плана трансформации страны.

"Проделан большой объем работы, проложен конкретный путь выполнения тех обязательств, которые я брал на себя как президент Украины и брала партия "Слуга народа". Сегодня выстроена схема трансформации государства по разным направлениям", - сказал он в беседе с журналистами, трансляцию которой вел телеканал "Украина-24".

По словам президента, в настоящий момент рабочие группы занимаются доработкой плана. "Я слежу за рабочим процессом, а потом уже будем принимать наши наработки", - добавил он, отметив, что ознакомился с перечнем реформ в сферах образования, медицины, экономики и инвестиций.

Зеленский уточнил, что уже показал этот план европейским и американским партнерам, так как Украина хочет привлечь инвестиции для развития флота и системы противовоздушной обороны. "В плане есть инвестиционная и энергетическая программы, у нас очень амбициозные цели", - заключил он.

В начале сентября во время визита в США президент представил план трансформации Украины. По его словам, он предусматривает реализацию порядка 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратили внимание, что данная программа до сих пор не обнародована, а ее полным текстом не располагает ни одно ведомство. Там также предположили, что команда Зеленского рассчитывает под прикрытием этого документа в будущем "протаскивать самые циничные и коррупционные проекты, направленные против национальных интересов Украины".