Явка на местных выборах в Грузии за семь часов голосования составила 33,18%

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Явка избирателей на муниципальные выборы в Грузии к 15:00 (14:00 мск) составила 33,18%. Об этом в субботу сообщила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.

"По состоянию на 15:00 активность избирателей достигла 33,18%, что составляет 1 160 413 избирателей. Процесс голосования продолжается, и мы еще раз хотим призвать избирателей проявить активность", - сказала она.

В Грузии в субботу проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Жителям республики предстоит выбрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Свой выбор уже сделали президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Кахабер Кучава и другие руководители из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии.