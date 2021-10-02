МВД Грузии возбудило два уголовных дела из-за нарушений на местных выборах

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии расследуют два уголовных правонарушения, выявленных на выборах в местные органы власти в городе Зугдиди и селе Кизиладжло Марнеульского района. Об этом в субботу сообщила на брифинге для журналистов директор департамента по стратегическим коммуникациям МВД Кетеван Ковзиашвили.

"Полиция по факту незаконного препятствования профессиональной деятельности представителей СМИ на 84-м избирательном участке в городе Зугдиди начала расследование по части 1-й статьи 154-й Уголовного кодекса Грузии", - сказала она. Еще одно уголовное дело, продолжила Ковзиашвили, возбуждено в связи с дракой на 48-м избирательном участке в селе Кизиладжло Марнеульского района на юге Грузии.

Сотрудники полиции по всей стране также выявили более 30 административных правонарушений, добавила она.

В Грузии в субботу проходят муниципальные выборы. Граждане избирают депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии.