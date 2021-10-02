СЖР призвал освободить задержанного в Минске журналиста "КП в Беларуси" Можейко

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Журналисту издания "Комсомольская правда в "Беларуси" Геннадий Можейко, которого задержали в Минске в ночь с 1 на 2 октября, не предъявили обвинение в террористический или какой-то другой преступной деятельности, поэтому он должен быть освобожден, заявил ТАСС секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

"По нашим данным подтвердилось, что он (журналист Геннадий Можейко - прим. ТАСС) задержан и находится сейчас в Минске. Он до сих пор сам не выходит на связь ни с родными, ни с коллегами по изданию. Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания, то есть, по факту за то, что он является журналистом и выполняет свои журналистские обязанности", - сказал Шафир.

Он подчеркнул, что "сам факт работы журналиста не является преступлением и не может служить причиной для его задержания".

"Поэтому мы настаиваем на том, и сейчас будем связываться с коллегами и в Белоруссии, и с рядом других коллег, чтобы полная информация о том, где находится наш журналист, была обнародована. Чтобы было обнародовано, что именно ему инкриминируется. И естественно, если это связанно с его профессиональной деятельностью, чтобы он был немедленно освобожден", - заявил секретарь СЖР.

Задержание журналиста

Как сообщалось, журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске. Об этом в субботу сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на слова матери журналиста. По ее данным, 1 октября в квартире ее сына по месту жительства в течение двух с половиной часов производился обыск сотрудниками КГБ. В постановлении на обыск, по ее словам, были указаны статьи 130 и 369 уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с ТАСС сообщил, что Союз уже связался с коллегами в Белоруссии, а также с посольством РФ в Белоруссии для выяснения деталей произошедшего. Соловьев также напомнил, что Можейко является автором статьи о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии и погибшем в перестрелке с силовиками жителе Минска Андрее Зельцере. По его словам, в статье Можейко речь шла о воспоминаниях одноклассницы о Зельцере.

Комитет госбезопасности Белоруссии ранее сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди.

После выхода материала Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. Согласно комментарию ведомства, такое решение было принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности". В свою очередь в Кремле выразили категорическое несогласие с таким решением белорусских властей. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данные действия "идут в нарушение принципа свободы СМИ".