Зеленский: вопрос отставки спикера Рады поднят из-за его разногласий с правящей партией

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя инициативу по сбору подписей за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, заявил, что есть вопросы не к личности, а к его работе и разногласиям по закону об олигархах и санкционной политике.

"Вопрос, который вы подняли относительно спикера, правительства, - это вопрос не про личности, поэтому я и сказал, что не надо выносить в публичную плоскость. Это вопрос к результатам. У всех есть задание - достичь того или другого результата", - сказал он в субботу во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Дом", в Трускавце Львовской области во время выездного заседания фракции "Слуга народа". "Я считаю в целом, что это вопрос внутрифракционный, большая ошибка, я считаю, с его стороны выносить этот вопрос в публичную плоскость, хотя это не секрет", - добавил он.

Комментируя работу спикера, он выразил убеждение, что его позиция должна совпадать с позицией фракции. "Если тот или другой человек не поддерживает закон о борьбе с олигархами или санкционную политику в отношении, например, [главы политического совета "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора] Медведчука, то, я считаю, у этих людей другие политические взгляды", - сказал президент. "Если мы боремся с олигархами - подпишите закон. Все очень просто. Если не подписываете - ищите другую команду", - заключил он.

Ранее пресс-служба фракции "Слуга народа" сообщила о начале сбора подписей за отставку спикера Рады. Позже депутат фракции Алексей Устенко сообщил, что уже собрано 150 необходимых подписей для рассмотрения этого вопроса в Раде.

В четверг сам Разумков сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала процедуру сбора подписей за его отставку. Он также выразил предположение, что не все члены фракции правящей партии поддерживают эту идею. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров позже заявил, что Зеленский не имеет отношения к этой инициативе.

Разногласия спикера и фракции

О разногласиях между спикером Рады и президентской партией "Слуга народа" сообщил на прошлой неделе советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, камнем преткновения стало несогласие Разумкова с введением санкций против граждан Украины, в том числе Медведчука, а также с применением санкций в отношении оппозиционных каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Подоляк напомнил и о звучавшей со стороны спикера Рады критике предложенного президентом закона о противодействии влиянию олигархов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что отстранение Разумкова от должности спикера закономерно, поскольку его позиции больше не совпадают с позициями фракции. Президентская фракция в кресле председателя Верховной рады предпочла бы видеть Руслана Стефанчука, который в данное время занимает пост первого вице-спикера парламента.