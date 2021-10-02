Премьер-министр Грузии заявил о лидерстве партии власти на муниципальных выборах

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лидируют во всех муниципалитетах на выборах в местные органы власти. Об этом в субботу на брифинге для журналистов заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"По существующей информации, наша партия и кандидаты с уверенностью и с большим отрывом побеждают во всех муниципалитетах, однако необходим голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу", - сказал он.

В победе оппозиции на выборах в Тбилиси уверен глава партии "Единое национальное движение", кандидат в мэры грузинской столицы Ника Мелия. "Оппозиция с уверенностью побеждает в Тбилиси. <...> Сейчас главным является то, чтобы мы сходили на участки и увеличили разрыв между грузинским народом и "Грузинской мечтой" (правящая партия - прим. ТАСС)", - объявил политик на брифинге.

В Грузии в субботу проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Жителям республики предстоит выбрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Свой выбор уже сделали президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Кахабер Кучава и другие руководители из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии.