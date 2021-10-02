Зеленский дал невысокие оценки работе партии "Слуга народа" и себе на посту президента

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может поставить себе высокую оценку по итогам двух лет на посту главы государства, а работу партии "Слуга народа" оценил на три с плюсом по пятибалльной шкале.

"Не хватает опыта [депутатам "Слуги народа"]. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было много на Украине", - сказал он в субботу журналисту "Украинской правды" во время выездного заседания парламентской фракции "Слуги народа" в Трускавце.

"Считаю, что сегодня три с плюсом", - по пятибалльной шкале оценил Зеленский деятельность партии в Раде за два года. Отвечая на вопрос о своей работе, он отметил, что тут оценку должен поставить украинский народ. "Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной [шкале]. Я где-то в середине", - продолжил он.

Президент признал, что у него возникали сложности при взаимодействии с депутатами Рады, несмотря на то, что коалиция сформирована одной политической силой - "Слугой народа". "У нас было замедление с реформами в конце первого года президентства", - констатировал он. При этом, по словам президента, последние полгода в парламенте в целом ускорился процесс проведения реформ.