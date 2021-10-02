СМИ: исламиста, пытавшегося купить автомат Калашникова, задержали благодаря помощи США

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудничество спецслужб США с французскими правоохранительными органами позволило осуществить на территории Франции задержание исламиста, пытавшегося приобрести автомат Калашникова. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM со ссылкой на французских экспертов по кибербезопасности и борьбе с терроризмом Себастьена Буссуа и Николя Арпаньяна.

Согласно их сведениям, 27-летний француз, проживавший в департаменте Сена-Сен-Дени (к северу от Парижа), вышел на контакт с продавцами оружия через так называемый даркнет. Для этого он получил их интернет-координаты. Эта операция была замечена американскими структурами, занимающимися борьбой с киберпреступностью. Покупка касалась одного автомата и шести снаряженных к нему магазинов. Как сообщил позднее BFM, к операции по поимке исламиста причастны и бельгийские спецслужбы.

Задержанный и ранее находился под надзором французских спецслужб. Сведения о нем были введены в специальную электронную базу данных лиц, склонных к исламскому радикализму и совершению терактов. "Между французскими и американскими спецслужбами существует тесное взаимодействие по вопросам борьбы с терроризмом", - заявил в эфире BFM Себастьен Буссуа. Он отметил, что "значительное внимание при этом уделяется мониторингу происходящего в даркнете, так как это зона, которую весьма непросто держать под контролем".

"К сожалению, оружие приобрести через интернет весьма несложно. К тому же в этой сети активно присутствует группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), распространяющая свою идеологию, что подталкивает людей к совершению терактов"- сказал эксперт. По данным портала "Актю-17," исламист также намеревался приобрести мачете.

Согласно сведениям французского портала L'independent и радиостанции RTL, задержание экстремиста было произведено 1 сентября в городе Нуази-ле-Сек. Изучение следователями его телефона указало на то, что он искал в интернете сведения о парижских синагогах и расположении супермаркетов. Он также интересовался информацией о радикальном движении "Талибан" (запрещено в РФ) и способах добраться из Европы до Сирии.

В настоящее время задержанный находится под стражей. На допросе он заявил, что хотел приобрести автомат Калашникова "для спортивной стрельбы". После временного задержания, которое, по французским законам, может длиться до 96 часов, в отношении исламиста было начато расследование по подозрению в создании террористической группировки. Расследование ведут совместно сотрудники отдела по борьбе с терроризмом парижской юридической полиции и Главного управления внутренней безопасности (DGSI).