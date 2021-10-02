Фракция "Слуга народа" в Трускавце раздала СМИ футболки с опечатками в номере созыва Рады

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Организаторы выездного заседания президентской фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области вручили журналистам подарочные футболки, на которых по ошибке указан одиннадцатый созыв Верховной рады Украины при том, что сейчас действует девятый. Об этом сообщили в субботу корреспонденты издания "Украинские новости".

"Всем журналистам, которые присутствовали на мероприятии, представители "Слуги народа" вручили подарочные наборы. Помимо самой сумки в комплект входит футболка с принтом, блокнот, шариковая ручка", - говорится в сообщении издания. При этом на футболке указано "5 сессия XI (11-го) созыва Верховной рады Украины" при том, что в настоящее время в Раде находится парламент IX (9-го созыва).

В субботу в Трускавце Львовской области проходит съезд фракции "Слуга народа". В нем принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, представители кабинета министров Украины, депутаты Верховной рады. Во время заседания обсуждаются кадровые перестановки в правительстве и руководстве парламента, реализация реформ на Украине, а также вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.