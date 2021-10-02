Экзитполы: "Грузинская мечта" лидирует на выборах в Грузии

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лидирует на выборах в местные органы власти, набирая 47,6% голосов. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные экзитпола телекомпании " Имеди ".

Второе место занимает партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили с 27,1% голосов. На третье место вышла партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию", заручившись поддержкой 6,8% избирателей.

Согласно экзитполу телекомпании "Мтавари архи", "Грузинская мечта" получает 38,6%, а ЕНД - 33%. Третье место занимает партия "За Грузию" с 7,6%.

Телеканал "Формула" со ссылкой на результаты своего экзитпола сообщил, что "Грузинская мечта" набирает 46%, ЕНД - 33%, а "За Грузию" - 6%.

Выборы мэра Тбилиси

Что касается кандидатов в мэры Тбилиси, то, по данным экзитпола телекомпании "Имеди", действующий мэр, выдвинутый правящей партией, Каха Каладзе лидирует, набирая 51,3% голосов. Второе место занимает кандидат от ЕНД Ника Мелия с 34,6% голосов.

Экзитполы телеканала "Мтавари архи" в свою очередь указывают на то, что в столице будет второй тур выборов, так как ни один из претендентов не набрал более 50%. Мелия получил 40,8%, а Каладзе - 40,2%. О втором туре говорят и итоги экзитпола, проведенного телеканалом "Формула". Согласно его информации, Каладзе набрал 43%, а Мелия - 39%.

Выборы в Грузии

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.