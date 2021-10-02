В Грузии завершилось голосование на муниципальных выборах

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Участки для голосования на выборах в местные органы власти закрылись в Грузии в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на 17:00 (16:00 мск) составила 41,35%. После закрытия участков руководители участковых избирательных комиссий направят в ЦИК итоговые протоколы, после чего там огласят предварительные данные. В ближайшее время местные телеканалы сообщат данные экзитполов.

Жителям республики предстояло выбрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

За выборами наблюдали 100 местных и 52 международные организации. Волеизъявление освещали около 3 тыс. журналистов местных и зарубежных СМИ.