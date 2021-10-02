В МИД Белоруссии заявили, что около 10 зарубежных СМИ ждут в очереди интервью с Лукашенко

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что у президента страны Александра Лукашенко очень высокий показатель цитируемости, порядка 10 СМИ сейчас находятся в листе ожидания интервью главы государства.

"У президента очень высокий показатель цитируемости, причем много лет и в разных регионах мира, в разных языковых сегментах. На моей практике не было случаев, чтобы нам пришлось просить об интервью, или искать какое-то крупное престижное СМИ и чуть ли не за деньги выпрашивать. У нас всегда очень много запросов", - сказал Глаз в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" в субботу. По его словам, "порядка десяти СМИ сейчас в режиме ожидания", им в перспективе надо организовывать интервью.

Он отметил, что такая ситуация была как до августа прошлого года, до президентских выборов, так и после, причем после число запросов увеличилось. Глаз отметил, что при этом запрашивают интервью самые разные СМИ - "от Японии и Арабских Эмиратов до США".

"Так что Си-эн-эн было не единственное СМИ в листе ожидания. Телеканал запрашивал неоднократно это интервью. Наше главное условие было - выдача без купюр", - отметил дипломат. По его словам, полное интервью Си-эн-эн размещено на его сайте, который имеет много посещений. "У нас нет особенных требований к журналистам, дополнительных верификаций, подстраховок, согласованного перечня вопросов, от которого нельзя отходить, и к Си-эн-эн мы особенных требований не выдвигали, их пожелания, большинство, мы удовлетворили", - сказал Глаз.

Он также отметил, что утверждения "отдельных личностей из-за границы" о медийной изоляции Белоруссии или отсутствии "запросов от СМИ цивилизованного мира вызывают искреннюю улыбку". "Недавно одна наша гражданка в соседней стране ничтоже сумняшеся совершенно уверенно заявляла, что Лукашенко никогда не попадет на CNN. Сейчас полное интервью лежит на сайте CNN International", - констатировал Глаз.

Дипломат также заметил, что журналист CNN говорил, что с ним в Минске не захотели на улице общаться обычные граждане, списав это на некую "атмосферу страха". "Они подходили к нашим гражданам и пытались каждого спрашивать на английском. Такое ощущение, что они думали, что они в неком голливудском фильме", - заметил пресс-секретарь. Вместе тем он отметил, что Мэтью Чанс, который брал интервью у Лукашенко, - очень опытный и заслуженный журналист, профессионал, бывавший в том числе в горячих точках.