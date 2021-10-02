СМИ: французские жандармы обнаружили 700 кг кокаина, cпрятанные среди 20 тонн креветок

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники французской жандармерии обнаружили в холодильной фуре, перевозившей груз в 20 тонн креветок, около 700 кг кокаина. Об операции, прошедшей в пятницу недалеко от портового города Гавр (запад страны), сообщила в субботу газета Le Parisien.

Все началось с инцидента, который произошел у выезда из порта. Грузовую машину весом в 38 тонн задержали и затем угнали четыре вооруженных человека. Шофер при этом был захвачен нападавшими и усажен в легковую машину.

Жандармерию известили люди, ставшие свидетелями инцидента. Стражам порядка потребовалось менее часа, чтобы обнаружить на шоссе брошенную грузовую машину. Преступники к тому времени, поняв, что им не уйти от погони, оставили на одной из стоянок захваченного шофера и фуру, и скрылись.

Жандармам в дальнейшем удалось задержать в районе порта двоих из четырех злоумышленников. Осматривая холодильную камеру, стражи порядка обнаружили среди ящиков с креветками, прибывшими из Эквадора, 11 спортивных сумок, в которых находились упаковки с кокаином.

Как сообщил полицейский источник, стоимость такого количества наркотиков превышает на черном рынке €40 млн. По факту происшествия начато расследование по подозрению в перевозке наркотиков, похищении и насильственном удержании человека. Жандармы считают очевидным, что сам шофер рефрижератора ничего не знал о перевозимых наркотиках.