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Явка на муниципальные выборы Грузии составила 51,92%

В выборах приняли участие 1 815 776 человек, сообщил ЦИК

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Явка на выборы в местные органы власти в Грузии после закрытия участков, по данным на 20:00 (19:00 мск), составила 51,92%. Об этом в субботу сообщила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.

"В выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% от общего числа избирателей. Процесс голосования в основном прошел в спокойной среде", - сказала Иоселиани.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

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