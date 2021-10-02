Правящая партия Грузии празднует восьмую победу на выборах

Однако данные экзитполов разных телекомпаний, хотя и сходятся в очередности лидеров, дают значительный разброс по набранным ими голосам. Так, по данным экзитпола телеканала " Имеди ", правящая партия набирает более 47,6%, а это означает, что по соглашению от 19 апреля, подписанного с оппозицией при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, "Грузинской мечте" не придется весной 2022 года назначать внеочередные парламентские выборы.

Еще в ходе голосования о лидерстве правящей партии заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "По существующей информации, наша партия и кандидаты с уверенностью и с большим отрывом побеждают во всех муниципалитетах, однако необходим голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу", - сказал он.

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждает на муниципальных выборах по результатам экзитполов. Если они подтвердятся, то это восьмые по счету выборы, на которых победила "Грузинская мечта" после прихода к власти в 2012 году.

Ей пришлось бы это делать, если бы она получила менее 43%. При этом второе место занимает партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, с 27,1% голосов. На третье место вышла партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию", заручившись поддержкой 6,8% избирателей.

В свою очередь, телеканал "Формула" со ссылкой на результаты своего экзитпола сообщил, что "Грузинская мечта" набирает 46%, ЕНД - 33%, а "За Грузию" - 6%.

Однако согласно экзитполу телекомпании "Мтавари архи", "Грузинская мечта" получает только 38,6%, а ЕНД - 33%. Третье место занимает партия "За Грузию" с 7,6%.

Выборы в Тбилиси

По предварительным данным экзитполов "Имеди", среди кандидатов в мэры Тбилиси лидирует действующий глава города, кандидат от правящей партии Каха Каладзе, набирая 51,3%. Второе место занимает кандидат от ЕНД Ника Мелия с 34,6% голосов. "Следующие выборы [в парламент] пройдут в 2024 году, следовательно, у нас есть три года, чтобы развивать наш политический спектр", - сказал Каладзе после обнародования экзитполов.

Между тем, данные экзитполов двух других телеканалов указывают на то, что в Тбилиси предстоит второй тур, так как ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов. По экзитполу телеканала "Мтавари архи", Мелия получил 40,8%, а Каладзе - 40,2%. Согласно информации телеканала "Формула", Каладзе набрал 43%, а Мелия - 39%.

Обстановка во время голосования

За голосованием наблюдали 88 местных и 52 международные организации. "Мы утром наблюдали за процессом открытия участков. Он прошел в спокойной обстановке. Они открылись вовремя. Все материалы были доступны, персонал находился на месте. В настоящий момент мы можем сказать, что процесс проходит в обычном режиме", - сообщил журналистам депутат Европарламента Майкл Галлер, который с шестью другими коллегами следил за голосованием в качестве наблюдателя.

В течение всего дня выборы проходили в спокойной обстановке, не считая мелких инцидентов и технических нарушений. Небольшая драка произошла в селе Кизиладжло Марнеульского района на юге Грузии. Ближе к вечеру, возле одного из участков того же района ножом ранили члена Лейбористской партии. Его пришлось госпитализировать.

Правонарушения на выборах

Сотрудники МВД Грузии расследуют два уголовных правонарушения, выявленных на выборах в городе Зугдиди и селе Кизиладжло Марнеульского района, сообщила на брифинге директор департамента по стратегическим коммуникациям МВД Кетеван Ковзиашвили. "Полиция по факту незаконного препятствования профессиональной деятельности представителей СМИ на 84-м избирательном участке в городе Зугдиди начала расследование по части 1-й статьи 154-й Уголовного кодекса Грузии", - сказала она. Еще одно уголовное дело, продолжила Ковзиашвили, возбуждено в связи с дракой на 48-м избирательном участке в селе Кизиладжло.

По всей стране сотрудники полиции выявили более 30 административных правонарушений, добавила она.

Приезд Саакашвили

Выборы в местные органы власти получили дополнительную эмоциональную окраску в связи с тем, что накануне голосования в Грузию приехал разыскиваемый по уголовным статьям экс-президент страны Михаил Саакашвили. Власти его арестовали в день приезда и отправили в тюрьму города Рустави, расположенного в нескольких десятках километрах от Тбилиси. Приезд Саакашвили, безусловно, добавил накала на выборах.