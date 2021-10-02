Талибы создали на севере Афганистана батальон смертников для охраны границ

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) создало специальный батальон из боевиков-смертников для охраны государственных границ с Китаем и Таджикистаном. Об этом заявил в субботу назначенный радикалами заместитель губернатора северной провинции Бадахшан мулла Нисар Ахмад Ахмади.

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"Специальный батальон из смертников под названием "Лашкар-е Мансур" ("Ополчение Мансура" - прим. ТАСС) будет переброшен к афганским границам", - приводит его слова местное агентство The Khaama Press.

Как уточняется, боевики из указанного батальона участвовали в терактах, совершенных в отношении вооруженных сил свергнутого правительства, а также военнослужащих международной коалиции во главе с Вашингтоном. "Без этого батальона поражение США было бы невозможно. Эти храбрые воины носят специальные взрывные пояса, при помощи которых они осуществляли взрывы американских баз в Афганистане", - подчеркнул Ахмади.

Агентство отмечает, что помимо батальона "Лашкар-е Мансур" к северным афганским границам будут переброшены боевики из подразделения "Бадри-313", участвовавшие практически во всех ключевых наступательных операциях "Талибана" в 2021 году в ходе установления контроля над территорией Афганистана.

Талибы стали активно использовать смертников для совершения терактов на афганской территории примерно с середины 2000-х годов, позаимствовав эту тактику у террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах по завершению своей военной операции в исламской республике. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили о взятии под контроль всей афганской территории, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.