Британский премьер не исключил временного смягчения визовых требований для ряда профессий

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил в будущем временного смягчения визовых требований для ряда категорий иностранных работников, однако высказался против того, чтобы дешевая рабочая сила заполнила страну. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала Sky News, комментируя просьбы представителей ряда отраслей, призывающих изменить визовые правила.

"Сейчас у нас есть система, которая позволяет нам контролировать иммиграцию. Это дает нам гибкость - мы можем открывать доступ [дополнительной рабочей силе] на наши рынки, когда нам это требуется. И, конечно, мы продолжим проводить анализ ситуации", - сказал Джонсон.

"Чего мы не хотим, так это возвращения к ситуации, когда мы, по сути, позволяли отрасли грузовых автоперевозок держаться на плаву за счет низкооплачиваемых мигрантов", - подчеркнул премьер.

Ранее британское правительство в условиях острой нехватки водителей грузовых автомобилей ввело временные трехмесячные визы, до конца декабря, для 5 тыс. представителей этой профессии. В пятницу стало известно, что власти продлили разрешения на пребывание в стране по этим визам до конца февраля следующего года. Еще 5,5 тыс. виз планируется выдать работникам птицеводческой отрасли из-за опасений по поводу того, что в Соединенном Королевстве к Рождеству не успеют заготовить достаточное количество индюшек.

В то же время неуслышанными пока остались требования бизнеса облегчить визовые правила для работников мясоперерабатывающих предприятий, сезонных рабочих на сельскохозяйственных фермах, сотрудников складов и представителей других профессий. В руководстве страны настаивают, что приглашение иностранной рабочей силы является временным решением, и британским работодателям необходимо будет решать долгосрочную проблему нехватки персонала, привлекая на работу жителей Соединенного Королевства.

Острая нехватка водителей фур уже привела к тому, что в стране разразился острый топливный кризис. На четверти автозаправок нет топлива, а там, где оно появляется, людей ждет долгое стояние в очередях. По оценкам Ассоциации автоперевозчиков королевства, в стране пустуют более 100 тыс. вакансий водителей большегрузных машин. Причины нехватки кадров связаны как с пандемией, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.