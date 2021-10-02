В Катаре прошли первые в истории парламентские выборы

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Первые в истории выборы в парламент прошли в субботу в Катаре. Как передает Катарское информационное агентство, явка, по предварительным данным, превысила 44%, в настоящее время ведется подсчет голосов.

Избирателям предстояло сделать выбор в пользу 30 из 233 кандидатов, которые составят две трети парламента. Еще треть депутатов в соответствии с конституцией будет назначена эмиром. Совет шуры (Маджлис аш-Шура) разрабатывает законы, утверждает государственный бюджет, обсуждает важные вопросы и дает советы эмиру страны шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, но он не имеет законодательной власти в вопросах обороны, безопасности и экономики. В числе кандидатов было зарегистрировано около 10% женщин.

Законодательная власть в Катаре исторически осуществляется эмиром. В 1972 году был учрежден Консультативный совет (Маджлис аш-Шура) - государственный орган с совещательными функциями, 35 членов которого эмир назначает по своему усмотрению сроком на четыре года. В соответствии с конституцией 2005 года Консультативный совет после проведения парламентских выборов должен стать законодательным органом - однопалатным парламентом, состоящим из 45 депутатов: 30 депутатов будут избираться прямым тайным голосованием, еще 12 - назначаться эмиром. Срок полномочий депутатов - четыре года.

Первые демократические выборы в Консультативный совет были назначены на вторую половину 2013 года, однако так и не были проведены, поскольку до своего отречения в пользу сына шейх Хамад бин Халифа Аль Тани в июне того года издал указ, продлевающий срок полномочий Консультативного совета на неопределенный срок. Только в августе этого года эмир Тамим бен Хамад Аль Тани принял решение провести выборы 2 октября.

Население Катара - 2,8 млн, однако лишь 10% проживающих в эмирате имеют право голоса. По существующему закону голосовать могут лишь те, чьи семьи проживали в стране до 1930 года. Это положение вызывает недовольство представителей некоторых племен.