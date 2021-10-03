В Гагаузской автономии Молдавии пройдет второй тур выборов в местный парламент

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Выборы в Народное собрание (местный парламент), которые могут повлиять на отношения между Кишиневом и компактно проживающим на юге Молдавии тюркоязычным народом, пройдут в воскресенье в Гагаузской автономии Молдавии.

Местные законодатели избираются по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. По данным Центральной избирательной комиссии Гагаузии, на выборах 19 сентября смогли избраться депутаты в 18 округах, в 11-и 3 октября пройдет второй тур, а в шести округах из-за низкой явки пройдет повторное голосование.

Традиционно местные депутаты предпочитают баллотироваться как независимые. Эти выборы не исключение: так сделали 99 кандидатов из 123. В основном это местные бизнесмены, фермеры и люди, пользующиеся авторитетом в своих населенных пунктах. Блок коммунистов и социалистов заявил о выдвижении 21 кандидата и поддержке еще 11 независимых кандидатов, а лидер Соцпартии, экс-президент Молдавии Игорь Додон принял активное участие в избирательной кампании. При этом правящая в республике проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) в этих выборах не участвует, а ее лидер Игорь Гросу был вынужден признать, что ПДС сейчас имеет слабые позиции в автономии.

По итогам выборов 19 сентября в Соцпартии заявили о победе в первом туре семи кандидатов. Еще восемь продолжат борьбу во втором туре или примут участие в повторном голосовании. Как отметил Додон, в партии рассчитывают выиграть выборы еще в ряде округов и создать фракцию из 10-12 депутатов в местном парламенте.

История отношений

Отношения между Кишиневом и административным центром автономии, городом Комрат, периодически обостряются. Так, в 2014 году после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС в автономии был проведен референдум, на котором 98,4% жителей поддержали вступление в Таможенный союз, который тогда сформировали Россия, Белоруссия и Казахстан, а также право на самоопределение гагаузов в случае утери Молдавией независимости. Так в автономии отреагировали на призывы молдавских и румынских политиков к объединению двух стран.

Причиной конфликта также становилось разделение полномочий. Комрат обвиняет Кишинев в нежелании соблюдать права автономии и призывает привести законы и нормативные акты Молдавии в соответствие с законом о статусе Гагаузии от 1994 года. В этом документе закреплены договоренности, на которые гагаузы согласились, отказавшись от построения независимого государства в начале 1990-х годов.

Местные жители также не поддерживают проводимую проевропейскими партиями антироссийскую политику, выступают против сужения сфер применения в стране русского языка, который они используют для общения в автономии наряду с гагаузским.

Гагаузию возглавляет башкан (глава) Ирина Влах, которая руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики, является членом правительства Молдавии. Однако местный парламент также является влиятельной структурой. Кроме принятия законов автономии гагаузские парламентарии могут направлять законодательные инициативы в парламент Молдавии, выступать с предложениями, однако эти возможности они почти не используют, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС молдавский аналитик Сергей Манастырлы.